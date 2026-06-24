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    Gespräche mit TikTok-Mutter

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    Qualcomm sucht Ausweg aus Smartphone-Flaute – und setzt auf China

    Qualcomm verhandelt mit ByteDance über die Entwicklung maßgeschneiderter Chips. Der mögliche Deal könnte dem Konzern neue Wachstumsperspektiven eröffnen.

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    Gespräche mit TikTok-Mutter - Qualcomm sucht Ausweg aus Smartphone-Flaute – und setzt auf China
    Foto: Frank Duenzl - picture alliance

    Der US-Chiphersteller Qualcomm führt Gespräche mit dem chinesischen Technologiekonzern ByteDance über die Entwicklung kundenspezifischer Halbleiter. Das berichteten vier mit den Verhandlungen vertraute Personen gegenüber Reuters. Sollte eine Vereinbarung zustande kommen, wäre die TikTok-Muttergesellschaft einer der ersten Kunden für Qualcomms neues Geschäft mit Chipdesign-Dienstleistungen.

    Qualcomm zählt weltweit zu den größten Anbietern von Modem-Chips für Smartphones. Das Unternehmen versucht jedoch zunehmend, seine Abhängigkeit vom Mobilfunkmarkt zu reduzieren und neue Wachstumsfelder zu erschließen.

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    Fokus auf individuelle Halbleiter

    Nach Angaben von drei Quellen spricht Qualcomm mit ByteDance über die Entwicklung maßgeschneiderter Chips. Dabei soll teilweise Technologie des Spezialisten AlphaWave Semi zum Einsatz kommen. Qualcomm hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr übernommen.

    Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Mehrere Quellen betonten gegenüber Reuters, dass derzeit offen sei, ob die Verhandlungen tatsächlich zu einem fertigen Chipdesign und einer späteren Produktion führen werden. ByteDance könne sich auch für andere Partner entscheiden. Qualcomm und ByteDance reagierten nicht auf Anfragen von Reuters.

    Details zu den geplanten Halbleitern sind bislang kaum bekannt. Eine mit den Gesprächen vertraute Person sagte, dass unter anderem Videoprozessoren diskutiert würden. Ziel sei es, die Massenproduktion bis Ende des Jahres zu starten.

     

    China bleibt für US-Technologiekonzerne wichtig

    Die Gespräche unterstreichen, dass US-Technologieunternehmen weiterhin großes Interesse am chinesischen Markt haben. Das gilt trotz zunehmender Spannungen zwischen Washington und Peking im Bereich Künstliche Intelligenz und Halbleiter. Die politischen Konflikte haben bereits Unternehmen wie Nvidia, AMD, Applied Materials und Lam Research belastet.

    Qualcomm sucht neue Wachstumsmärkte

    Für Qualcomm hätte ein Auftrag von ByteDance erhebliche strategische Bedeutung. Das Unternehmen sieht sich derzeit mit Unsicherheiten im Smartphone-Sektor konfrontiert. Steigende Preise für Speicherchips belasten Hersteller von Mobilgeräten. Gleichzeitig dürfte der weltweite Smartphone-Markt in diesem Jahr den stärksten jährlichen Rückgang seiner Geschichte verzeichnen.

    Vor diesem Hintergrund baut Qualcomm sein Geschäft mit Rechenzentrums-Chips aus. Das Unternehmen entwickelt nach eigenen Angaben Prozessoren, KI-Beschleuniger für Inferenzanwendungen sowie kundenspezifische ASIC-Chips. Gerade dieser Markt wächst stark und wird bislang von Wettbewerbern wie Broadcom und Marvell dominiert.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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