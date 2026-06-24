🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax nach Tech-Ausverkauf zunächst wenig bewegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kaum bewegt, X-Dax 24.901, 21-Tage 24.860
    • Investoren schauen auf Micron und Techkorrektur
    • DHL belastet nach FedEx Zahlen durch Margendruck
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax nach Tech-Ausverkauf zunächst wenig bewegt
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrückschlag dürfte der Dax am Mittwoch vorerst kaum vom Fleck kommen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex stand eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt mit 24.901 Punkten ganz knapp im Plus. Zu der zuletzt umkämpften 25.000-Punkte-Marke bleibt er damit auf Abstand. Wichtig bleibt die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 24.860 Zählern verläuft.

    Die Augen der Anleger bleiben vor den später erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron auf die jüngste Korrektur im Technologiesektor gerichtet. Am Vortag waren sie nervös geworden ob der enorm hohen Erwartungen, die als eingepreist gelten. Die Commerzbank sprach von "Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally" wegen der Nachricht, dass ein südkoreanischer Speicherchip-Hersteller die Produktion von KI-Chips drosseln wolle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.470,19€
    Basispreis
    25,64
    Ask
    × 9,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.322,89€
    Basispreis
    2,60
    Ask
    × 9,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der zuletzt besonders stark abgerutschte Kospi konnte sich zwar am Mittwoch in Südkorea etwas stabilisieren, in Japan und Taiwan gingen die Kursverluste aber noch ein Stück weit weiter. Die Titel des US-Chipriesen Micron, die sich in diesem Jahr in der Spitze mehr als vervierfacht hatten, zeigen sich auf der Plattform Tradegate jedoch etwas erholt. Infineon legen dort am Morgen 1,3 Prozent zu.

    Auf geopolitischer Ebene gibt es keine kursrelevanten Neuigkeiten. Die Commerzbank spricht von weiteren Fortschritten bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran. Die Experten der Bank erwähnten aber zugleich, dass es in wichtigen Details nach wie vor widersprüchliche Aussagen beider Seiten gebe.

    Auf Unternehmensseite rückt am Mittwoch der Logistiker DHL ins Blickfeld nach durchwachsenen Resultaten, die der US-Konkurrent Fedex nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Händler zogen in ersten Reaktionen ein negatives Fazit. Rückläufige Margen im Zustellgeschäft belasteten außerbörslich die Fedex-Titel und dies wirkte sich im Tradegate-Handel auch negativ auf DHL aus.

    Mit mehr als sechs Prozent zeichnen sich klare Kursgewinne bei TKMS ab. Wie der "Spiegel" berichtet, will Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem großen Marine-Rüstungsprojekt anstatt der bislang vorgesehenen Fregatte F126 acht kleinere Fregatten des Typs MEKO-A-200 von dem Schiffbauer beschaffen.

    Unter den Nebenwerten im SDax steuern die Titel von Init Innovation auf einen Abschlag von 3,7 Prozent zu. Der Digitalisierungs-Spezialist besorgt sich frisches Geld mit der Ausgabe neuer Aktien. Anleger erwarten deshalb eine Gewinnverwässerung./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 50,58 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -85,49 %/+24,38 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax nach Tech-Ausverkauf zunächst wenig bewegt Nach dem Vortagsrückschlag dürfte der Dax am Mittwoch vorerst kaum vom Fleck kommen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex stand eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt mit 24.901 Punkten ganz knapp im Plus. Zu der zuletzt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     