Seit Jahren versuchen Notenbanker mit Zinssenkungen den Wachstumsmotor am Laufen zu halten. Der wohl bekannteste unter den „Tauben“ war Alan Greenspan, der nun im stolzen Alter von 100 Jahren verstorben ist. Er neigte dazu, die Zinsen relativ niedrig zu halten und flutete die Märkte in Krisen wie dem Schwarzen Montag 1987, der Dotcom-Blase oder nach Nine Eleven 2001 rasch mit Liquidität. Die daraus resultierende, dovishe Politik des billigen Geldes – im Gegensatz zu hawkish – wird von vielen Experten als Mitursache der Finanzkrise von 2008 gesehen. Bis Mitte 2003 sank die Fed-Funds-Rate sogar auf das historische Tief von 1% und verweilte dort ein ganzes Jahr. Aktuell bewegen sich die Leitzinsen zwischen 3,50 und 3,75 %. Da die Kerninflation mit 2,9 % hartnäckig bleibt, hat die Fed signalisiert, dass der Kurs vorerst restriktiv bleibt. Das Inflationsthema lenkt die Aufmerksamkeit der Investment-Community immer wieder auf Gold. Nach einem historischen Hoch von über 5.400 USD kommt es aktuell zu einigen technischen Korrekturen. Wer jetzt die Augen offen hält entdeckt begünstigte Förderzonen, goldgeränderte Lagerstätten und eine Gesamtmarkt-Liquidität, die die großen Bergbaukonzerne über die Zukunft nachdenken lässt. Der Schlüssel zu mehr Förderung und einer spürbaren Margenausdehnung liegt im Goldgürtel von Afrika. Hier sollte in den nächsten Monaten viel in Richtung Übernahme passieren. Wir analysieren wo!

Kerninflation bleibt hoch – Notenbank-Chef Kevin Warsh steht vor Monsteraufgabe

Der Tod von Alan Greenspan markiert das Ende einer geldpolitischen Ära, deren Auswirkungen die globalen Finanzmärkte bis heute prägen. Über fast zwei Jahrzehnte galt der langjährige Fed-Chef als Symbol für eine Notenbankpolitik, die zwischen Wirtschaftswachstum, Finanzmarktstabilität und Preisstabilität vermitteln musste. Sein Vermächtnis lebt in einer Zeit fort, in der genau dieser Balanceakt schwieriger erscheint als jemals zuvor. Kevin Warsh, der im Mai 2026 das Ruder der US-Notenbank übernahm, gilt als Falke. Er hat nun die finale Verantwortung für eine Institution, die vor widersprüchlichen Anforderungen steht. Denn die US-Wirtschaft zeigt zwar weiterhin Wachstum, gleichzeitig mehren sich jedoch Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung. Erschwerend bleibt die Inflation hartnäckiger als viele Ökonomen noch vor wenigen Quartalen erwartet hatten. Besonders die Kerninflation, die als wichtiger Gradmesser des zugrunde liegenden Preisdrucks gilt, bewegt sich weiterhin auf einem Niveau, das den geldpolitischen Handlungsspielraum begrenzt. Hier liegt nun die Herausforderung für einen Newcomer, der sich im internationalen Ansehen natürlich erst Respekt verdienen muss, will er nicht als Gallionsfigur der Trump-Administration wahrgenommen werden.