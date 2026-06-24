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    AKTIE IM FOKUS

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    Gesunkene Profitabilität von Fedex lastet auch auf DHL Group

    Für Sie zusammengefasst
    • Fedex bereinigte Marge im Q4 gesunken auf 8,4 Prozent
    • Fedex Aktien nachbörslich mehr als 6 Prozent gefallen
    • DHL Aktien auf Tradegate knapp 1 Prozent tiefer
    AKTIE IM FOKUS - Gesunkene Profitabilität von Fedex lastet auch auf DHL Group
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine rückläufige Profitabilität von Fedex im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet und am Mittwoch auch die Papiere der DHL Group . Auf Tradegate verloren die Anteile des deutschen Konkurrenten gut ein Prozent auf 50,46 Euro im Vergleich zum Vortagesschluss.

    Fedex-Aktien hatten am Dienstag nachbörslich mehr als sechs Prozent eingebüßt und waren erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.

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    Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung./bek/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 50,58 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 60,70 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -13,08 %/+18,53 % bedeutet.





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