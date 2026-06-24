Samsung-Erholung treibt Kospi nach Kurssturz wieder an

Samsung stieg um 8,47 Prozent, während SK Hynix 2,27 Prozent wieder gut machen konnte. Beide Unternehmen waren am Vortag um jeweils mehr als zwölf Prozent eingebrochen und hatten maßgeblich zum Absturz des südkoreanischen Leitindex beigetragen.

Die südkoreanischen Aktienmärkte haben am Mittwoch einen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettgemacht. Angeführt von einer kräftigen Erholung bei Samsung Electronics legte der Kospi um 3,34 Prozent zu, nachdem der Leitindex am Dienstag den schwersten Einbruch seit Monaten verzeichnet hatte.

Eine Verschnaufpause, kein Zusammenbruch

Laut Daten von FactSet handelte es sich dabei um den sechstschlechtesten Handelstag in der Geschichte des Index und den stärksten Tagesverlust seit März.

Nach Einschätzung von Morgan Stanley deutet die Kursreaktion jedoch eher auf eine technische Korrektur nach einer außergewöhnlich starken Rallye hin. Der südkoreanische Markt habe in den vergangenen Monaten deutlich stärker zugelegt als vergleichbare asiatische Börsen und sei daher anfälliger für Gewinnmitnahmen.

Der Kospi ist allein im zweiten Quartal um mehr als 62 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn summieren sich die Gewinne sogar auf nahezu 95 Prozent. Vor diesem Hintergrund sei es wenig überraschend, dass Investoren einen Teil ihrer Gewinne realisieren.

Der Aufwärtstrend sei jedoch nicht gefährdet. Morgan Stanley sieht den Kospi langfristig bei 9.000 Punkten und traut dem Index damit weiteres Kurspotenzial von rund 6,5 Prozent zu.

Gemischtes Bild im übrigen Asien

In anderen asiatischen Märkten zeigte sich am Mittwoch ein uneinheitliches Bild.

Der japanische Leitindex fiel um 0,32 Prozent und rutschte damit unter die Marke von 69.500 Punkten. Gleichzeitig blieb der Yen unter Druck und notierte bei rund 161,5 Yen je US-Dollar.

An den chinesischen Märkten gewann Tencent 1,16 Prozent und Baidu legte 1,34 Prozent zu. Dagegen verloren Xiaomi 0,8 Prozent und JD.com 2,35 Prozent. Der Shanghai Composite stieg leicht um 0,17 Prozent auf 4.095 Punkte, während der Shenzhen Component weitere 0,4 Prozent nachgab.

In Hongkong beendete der Hang Seng Index seine fünftägige Verlustserie und gewann 0,59 Prozent auf 23.370 Punkte.

Der indische Sensex startete mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 76.456 Punkte in den Handel. Die indische Rupie gab jedoch nach und fiel auf etwa 94,8 je US-Dollar zurück.

Australiens Aktienmarkt zeigte sich nach vier Verlusttagen stabilisiert. Der ASX 200 legte um 0,26 Prozent zu und notierte bei rund 8.789 Punkten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!