DAX stemmt sich gegen die Tech-Turbulenzen – Angst vor dem Schweinezyklus

Die angespannte Stimmung dürfte auch in Frankfurt zu spüren sein und die Aktien von Infineon & Co. in Bewegung halten. Die Anleger werden im Vorfeld der Quartalszahlen von Micron Technology unsicher, ob die derzeitigen Bewertungsstände gerechtfertigt sind. Zahlreiche Halbleiterunternehmen haben sich in den vergangenen Monaten im Kurs vervielfacht und möglicherweise die Bodenhaftung verloren. Die Fantasie bleibt zwar weiter groß, aber das Segment wird vom klassischen Schweinezyklus geprägt, der ohne Vorankündigung harte Trendwenden und Kursrutsche an der Börse hervorrufen kann.

Nach einem weiteren kleinen Ausverkauf im Technologieindex Nasdaq in New York ging auch in Asien die Achterbahnfahrt bei den technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea heute weiter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Interesse dürfte hierzulande auch der Ifo-Geschäftsklima-Index stoßen, der die aktuelle konjunkturelle Situation in Deutschland aus Sicht der Unternehmen widerspiegelt. In den vergangenen Wochen haben sich immer wieder Schwächeerscheinungen in der deutschen Wirtschaft aufgezeigt, die heute erneut bestätigt werden könnten. Das würde das Investorenbild einer potenziellen Trendumkehr zurück zu Wachstum erneut verzögern.

Aus technischer Sicht bleibt die potenzielle Handelsspanne für den DAX auch heute der Bereich zwischen 24 700 und 25 050 Punkten.

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CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

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