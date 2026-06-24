KI-Chipaktie bricht zweistellig ein: OpenAI kann sie nicht retten

Damit prallt die große KI-Fantasie auf eine harte operative Frage. Cerebras ist einer der prominentesten Herausforderer von Nvidia und setzt auf besonders große Wafer-Scale-Chips für KI-Inferenz, also jenen Prozess, bei dem KI-Systeme Antworten auf Nutzeranfragen erzeugen. Das Unternehmen ist eng mit OpenAI verbunden und verweist auf einen mehrjährigen Vertrag im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar, bei dem OpenAI 750 Megawatt Cerebras-Leistung einsetzen soll. Zudem arbeitet Cerebras mit Amazon Web Services zusammen.

Cerebras hat beim ersten Zahlenwerk als börsennotiertes Unternehmen eigentlich geliefert – und wurde trotzdem abgestraft. Die Aktie des KI-Chipentwicklers verlor nachbörslich mehr als 11 Prozent, obwohl Umsatz und Prognose über den Erwartungen lagen. Der Grund liegt nicht in der Nachfrage, sondern in der Marge: Cerebras stellt für das Gesamtjahr 2026 bereinigte Bruttomargen von 38 bis 41 Prozent in Aussicht, nach 47 Prozent im ersten Quartal. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen sogar nur 36 bis 38 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Zahlen zeigen zunächst starkes Wachstum. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 193,4 Millionen US-Dollar, nach 99,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Nettoverlust fiel mit 2,5 Millionen US-Dollar deutlich geringer aus als von Analysten erwartet. Für das zweite Quartal stellt Cerebras einen Umsatz von 194 Millionen US-Dollar in Aussicht und liegt damit ebenfalls über den Schätzungen. Doch Anleger blickten vor allem auf die fallende Profitabilität.

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Finanzvorstand Bob Komin verwies auf zusätzliche Kosten, weil Cerebras vorübergehend eigene Systeme von einem bestehenden Kunden zurückmietet, um kurzfristige Nachfrage zu bedienen, während neue Rechenzentrumskapazitäten aufgebaut werden. "Die zusätzlichen Kosten für die Anmietung von Kapazitäten bei Dritten werden die Margen im Kerngeschäft Cloud sowie bei anderen Dienstleistungen vorübergehend gegenüber dem aktuellen Niveau drücken", sagte Komin. Langfristig peilt Cerebras Bruttomargen von 60 Prozent an.

CEO Andrew Feldman versucht den Fokus auf die technologische Stärke zu lenken. "KI hat sich von einer Neuheit zu etwas Nützlichem und Produktivem entwickelt. Die Wafer-Scale-Technologie von Cerebras liefert die schnellste KI der Welt." Für Anleger reicht das zunächst nicht. Cerebras wächst schnell, hat starke Kunden und eine große OpenAI-Story. Doch nach dem Börsengang zählt plötzlich nicht mehr nur Fantasie, sondern die Frage, ob aus dem KI-Hype auch profitable Skalierung wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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