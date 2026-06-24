Eli Lilly schmiedet nächsten Milliarden-Deal in der Medikamentenforschung

Die Partner wollen ihre jeweiligen Stärken in der Wirkstoffforschung, Entwicklung und weltweiten Arzneimittelzulassung bündeln. Dadurch sollen innovative Therapieprogramme schneller vorankommen und neue Behandlungsmöglichkeiten für Patienten weltweit entstehen.

Das chinesische Biotechnologieunternehmen Abbisko Therapeutics hat seine Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly deutlich erweitert. Wie Abbisko mitteilte, haben beide Unternehmen eine strategische Forschungs- und Lizenzvereinbarung geschlossen. Ziel ist die gemeinsame Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente gegen mehrere Krankheitsziele.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zahlungen von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar möglich

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Abbisko die frühe Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffprogramme für von Lilly ausgewählte Krankheitsziele. Dabei setzt das Unternehmen auf seine eigene Plattform zur Wirkstoffentdeckung sowie seine Entwicklungs- und Forschungsexpertise.

Finanziell könnte sich die Kooperation erheblich auszahlen. Abbisko erhält zunächst eine Vorabzahlung. Darüber hinaus kann das Unternehmen bei Erreichen bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsziele weitere Zahlungen von insgesamt bis zu rund 1,9 Milliarden US-Dollar erhalten. Zusätzlich sind gestaffelte Lizenzgebühren auf spätere Produktumsätze vereinbart.

Fokus auf Krebsforschung

Abbisko Therapeutics wurde 2016 in Shanghai gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Krebsmedikamente. Das Unternehmen verfügt über eine breite Pipeline in den Bereichen Präzisionsonkologie und Immunonkologie. Mit dem Ausbau internationaler Partnerschaften verfolgt Abbisko das Ziel, wissenschaftliche Innovationen schneller in neue Therapien zu überführen.

Zusammenarbeit wird weiter vertieft

Die neue Vereinbarung knüpft an eine bereits bestehende Partnerschaft an. Bereits 2022 hatten Abbisko und Lilly eine globale Forschungs- und Lizenzkooperation für die Entwicklung eines neuartigen niedermolekularen Wirkstoffs geschlossen.

Nach Angaben von Abbisko soll die jetzt vereinbarte Ausweitung der Zusammenarbeit mehrere innovative Programme voranbringen. Gleichzeitig will das Unternehmen damit seine internationale Innovationsstrategie stärken und langfristig zusätzliches Wertschöpfungspotenzial schaffen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 974,3EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

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