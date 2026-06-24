ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Puma SE auf 33 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Puma Kursziel auf 33 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy laut Analystenschätzung
- Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr wird stärker erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten, wie er am Dienstag schrieb. Zudem verschob er seine Bewertungsbasis für die Aktien weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 17:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 26,29 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -8,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,45 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,31 %/+49,48 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 33 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Immer noch zu viele "Zittrige" drin!!
Die Katze setzt zum nächsten Sprung an