Goldman hebt Ziel für Puma SE auf 33 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 26,29 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -8,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,45 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -10,31 %/+49,48 % bedeutet.