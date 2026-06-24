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    Heidelberger Druck übernimmt Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme von Manroland Service und Ersatzteilen
    • Erwerb Technologie und geistiges Eigentum für Service
    • Kaufpreis vertraulich und ausgewählte Vermögenswerte
    Heidelberger Druck übernimmt Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Heidelberger Druckmaschinen verstärkt sein Kerngeschäft mit einem Zukauf. Der Maschinenbauer übernehme das Service- und Ersatzteilgeschäft sowie Vertriebsgesellschaften von der Manroland Sheetfed Gruppe mit etwa 600 Mitarbeitern, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mit. Zudem erwerbe der Konzern die Technologie und das geistige Eigentum (Intellecutal Property) für Service und Ersatzteile sowie ausgewählte Vermögenswerte. Hinsichtlich des Kaufpreises wurde laut Angaben von Heidelberger stillschweigen vereinbart./err/nas

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 1,441 auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 422,92 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1,0000EUR was eine Bandbreite von -28,52 %/-28,52 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursphantasie trotz schwacher Ergebnisse: Nutzer betonen günstige Bewertung, Shortseller-Positionen (Qube erhöht Leerverkauf) und Chancen auf Short Squeeze; Hoffnung auf Bundeswehr-/Rüstungsaufträge (Drohnenabwehr, KNDS) und Produktdiversifikation als Katalysator. Warburg hebt Kursziel auf 1,60 €; Diskussionen zu Assets vs. Margen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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    dpa-AFX
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