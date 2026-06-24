Material am Bau wird immer teurer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für Baumaterialien sind zuletzt deutlich gestiegen. Besonders Bitumen, das auf Erdölbasis hergestellt wird, war im Mai 31,2 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auch energieintensiv hergestellte Materialien wie Flachglas (+15,4 Prozent) und Holzprodukte (Dachlatten +11,8 Prozent, Bauschnittholz +11,4 Prozent) wurden deutlich teurer.

Die Preissteigerungen sind hauptsächlich auf gestiegene Ölpreise zurückzuführen, die durch den Iran-Konflikt ausgelöst wurden. Metalle verteuerten sich im gleichen Zeitraum um 11,1 Prozent, während mineralische Baustoffe wie Kalk und Gips um 4,3 Prozent anstiegen.