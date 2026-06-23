Marktanteilsgewinne bei KI-Chips beflügeln!

AMD ist zwar nicht Teil der Magnificent Seven, die Korrelation mit Nvidia beträgt aber in den vergangenen 12 Monaten an die 46 Prozent. Beide Unternehmen reagieren häufig auf dieselben Branchenthemen (AI, Rechenzentren, Halbleiter). Gleichzeitig gibt es viele unternehmensspezifische Faktoren, die zu unterschiedlichen Kursentwicklungen führen. AMD profitierte von einer Neubewertung seiner AI-Chip-Strategie, starken Datacenter-Umsätzen und mehreren Großkunden. NVIDIA wächst zwar operativ weiterhin kräftig, die Aktie entwickelte sich jedoch deutlich ruhiger, da die Erwartungen bereits sehr hoch waren und Investoren verstärkt auf kleinere Halbleiterunternehmen setzten. Gerade weil AMD in den vergangenen Monaten außergewöhnlich stark gestiegen ist, besteht auch Rückschlagpotenzial.

Seit dem Tiefststand von 76,48 US-Dollar Anfang April 2025, der durch die von Trump angekündigten Zollpläne markiert wurde, ist der Aktienkurs von AMD auf ein neues Allzeithoch von 562,99 US-Dollar gestiegen. Dies entspricht einem Kursanstieg von etwa 636 Prozent. Aktuell notiert das Papier rund 7,5 Prozent unter diesem Höchstwert. Der Trend ist noch immer nach oben gerichtet, obwohl die Volatilität zunimmt und den Kursverlauf „abgehackter“ aussehen lässt. Die weitere Entwicklung der AMD-Aktie hängt maßgeblich davon ab, ob der aktuelle Hype um künstliche Intelligenz (KI) anhält oder ob es sich um eine überbewertete Blase handelt. Ein endogener Kursrückgang könnte am Niveau der Bodenbildung ab Mitte Mai 2026 bei 392,45 US-Dollar wieder auf stärkere Nachfrage treffen. Der Bereich der Bodenbildung sollte auch knapp über dem 200-Tage-EMA liegen, was die Unterstützung durch ein weiteres Chartbild festigen könnte, nachdem sich viele Marktteilnehmer davon leiten lassen. In der Zwischenzeit hat der Marktanteil von AMD im Bereich der KI-Chips deutlich angezogen, was den Kurs weiter beflügeln könnte. Um an den Marktführer Nvidia heranzukommen, bedarf es aber eines Wunders.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Erfolg der AMD-Aktie in den letzten Wochen beruht auf der Erweiterung der Marktanteile im Bereich der KI-Beschleuniger. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE8SGW) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der AMD Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,73 profitieren. Das Ziel sei bei 625,01 US-Dollar angenommen (21,32 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 433,28 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,47 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE8SGW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 12,29 – 12,30 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 388,28 US-Dollar Basiswert: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) KO-Schwelle: 388,28 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 524,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 21,32 Euro Hebel: 3,73 Kurschance: + 73 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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