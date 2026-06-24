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    BERENBERG stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'

    BERENBERG stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation nach der angekündigten Kapitalerhöhung von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Digitalisierungs-Spezialist dürfte damit rund 45 Millionen Euro einnehmen, was trotz der zu erwartenden Erhöhung des Betriebskapitals für ein Großprojekt in Australien ausreiche, um Zukäufe zu tätigen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 48,00EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Robert-Jan van der Horst
    Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 67,50
    Kursziel alt: 70,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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