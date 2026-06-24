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    XXL-Projekt und Expansion

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    Arizona wird zum Powerhouse für US-Kupfer

    Arizonas Kupfersektor bewegt sich, angeführt vom XXL-Projekt Resolution Copper, in Richtung Expansion der Minenproduktion. Bohrprogramme, Studien und M&A zeichnen das Bild eines entstehenden Powerhouse.

     

    Der Kupferexplorer Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) forciert derweil die Entwicklung seines Gunnison-Kupferprojekts in Arizona. Anfang Juni wurde eine 34,5 Mio. CAD schwere Privatplatzierung abgeschlossen. Einen Tag später gab das Unternehmen den noch für diesen Monat geplanten Start eines 42.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bekannt.

     

    Das Programm dient der Unterstützung der laufenden Vorstudie (Pre-Feasibility Study, PFS), der Ressourcenerweiterung, der metallurgischen Optimierung und der Ressourcenumwandlung. 15 Mio. USD zzgl. Personalkosten hat der Explorer für das Programm veranschlagt.  Erste Ergebnisse werden innerhalb von 6 Monaten, vollständige Ergebnisse in den nächsten 12 bis 15 Monaten erwartet.

     

    Gunnison Copper vor 42.000-Meter-Bohrprogramm

     

    Gunnisons Bohrprogramm soll die metallurgische Optimierung und Ressourcenumwandlung vom Kupfer unterstützen, die für den Nachweis einer Mineralreserve in der geplanten Machbarkeitsstudie erforderlich sind.

     

    Arizona spielt für die Bestrebungen der USA im Hinblick auf eine inländische Kupferversorgung eine zentrale Rolle. 2025 wurden jüngsten Schätzungen des US Geological Survey zufolge nur rund 1 Mio. Tonnen Kupfer in US-Minen produziert, 57 % des Kupferverbrauchs mussten durch Importe gedeckt werden. Rund 70 % der inländischen Produktion entfallen auf Arizona. Dort lagern auch die größten unerschlossenen Vorkommen, die nun in Richtung Produktion geführt werden sollen.

     

    Kupferbergbau ist in Arizona seit dem 19. Jahrhundert ein bedeutender Wirtschaftszweig. Welche Bedeutung Kupfer für den Bundesstaat besitzt, wurde anlässlich einer Aktion zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit deutlich. Alle 50 Bundesstaaten wurden um einen Beitrag zu einer Zeitkapsel gebeten. Das Herzstück der Dreingaben Arizonas markierte ein Gedenk-Kupferbarren mit einem Arizona-Logo „America 250“ des Künstlers Riley Hemmett aus Phoenix.

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