BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 24,68EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ganesha Nagesha

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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