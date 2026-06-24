BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 24,68EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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