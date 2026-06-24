Nasdaq-Abverkauf: KI-Blase trifft auf erste Zweifler!

Der Nasdaq 100 gestern mehr als 3% im Minus - die KI-Blase trifft auf erste Zweifler! Denn nun häufen sich skeptische Kommentare von Großbanken, vor allem unter Verweis auf die derzeit stark fallenden Token-Preise. Denn wenn die Token-Preise fallen, rückt ein return on invest für die Hyperscaler, die Unsummen investiert haben, in immer weitere Ferne. Und das wiederum bedeutet, dass zukünftig weniger Chips und weniger Arbeitsspeicher gekauft werden - eine geradezu unendliche Nachfrage aber hatten die Märkte in der Euphorie der KI-Investitions-Blase längst eingepreist. Muss das nun ausgepreist werden? Wichtig für Nasdaq und Co werden heute die nachbörslichen Zahlen von Micron..

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