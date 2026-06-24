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    Nach Zugfunk-Ausfall

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    Fehlersuche bei der Deutschen Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Störung im Bahnverkehr durch Ausfall des GSM-R Funk
    • Fehlerhaftes Update der Deutschen Bahn als Ursache
    • BSI und Deutsche Bahn im engen Austausch zur Klärung
    Nach Zugfunk-Ausfall - Fehlersuche bei der Deutschen Bahn
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der bundesweiten Störung im Bahnverkehr durch Probleme mit dem digitalen Bahnfunk sind Sicherheits- und IT-Experten auf Fehlersuche. Ein Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sagte auf Anfrage, das BSI und die Deutsche Bahn stünden seit Dienstagabend in engem Austausch zu dem Vorfall. Nähere Angaben machte er nicht.

    Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass ein fehlerhaftes Software-Update das Problem verursacht hat. Hinweise auf einen Cyberangriff als Ursache wurden nach dpa-Informationen nicht festgestellt. Die Deutsche Bahn habe einen Angriff schon relativ früh für sehr unwahrscheinlich gehalten, hieß es.

    Auch nach rbb-Informationen gehen Sicherheitsbehörden nicht von Sabotage aus. Als Ursache werde ein fehlerhaftes Update der Deutschen Bahn vermutet. Von einem solchen Software-Update berichteten Bahnmitarbeitende auch dem SWR. Bei der Bahn hieß es zunächst, die Untersuchung zur Ursache dauere an.

    Eine deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R hatte bei der Deutschen Bahn (DB) am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder./sl/DP/zb






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