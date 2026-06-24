WARBURG RESEARCH stuft BASLER AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben, die Aktien nach der jüngsten Kursrally aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hält er für wahrscheinlich. Er erinnerte aber daran, dass sich die Aktien seit dem Bericht zum ersten Quartal bereits verdoppelt haben./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 29,10EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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