Rheinmetall Aktie crasht und weitet Verluste aus - 24.06.26

Rheinmetall gerät unter Druck, nachdem Medienberichten zufolge ein großer Bundeswehr-Auftrag für neue Fregatten nicht an den Konzern, sondern an den Schiffbauer TKMS gehen soll.

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -11,17 % auf 1.038,40€ gefallen. Das sind -130,60 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.038,40€, mit einem Minus von -11,17 %.

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Update: Die Verluste werden massiver, mittlerweile gibt es die Rheinmetall Aktie für 966,90 €. Das entspricht einem Minus von 17 %. oder rund 200 € an einem Tag. Bisher ist noch kein Boden gefunden, wo die Verkaufslawine stoppt.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,55 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -25,46 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,65 % 1 Monat -9,12 % 3 Monate -21,55 % 1 Jahr -31,87 %

Stand: 24.06.2026, 09:12 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Im Fokus stehen die Einstellung von F126, NVL-Übernahme und deren Auswirkungen auf Umsatz, Auftragslage und Margen, sowie technische und fundamentale Impulse. Diskussionen drehen sich zudem um Hebelprodukte mit KO bei 748 €, Kauflevels rund 960 € und 1155–1200 €, Nachkäufe des CEO Armin Papperger und Bundeswehr-Bestellungen, die den Kurs beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,66 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Thales notiert im Minus, mit -2,01 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,26 %. Lockheed Martin verliert -0,36 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,47 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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