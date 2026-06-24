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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie crasht und weitet Verluste aus - 24.06.26

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -11,17 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie crasht und weitet Verluste aus - 24.06.26
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.06.2026

    Rheinmetall gerät unter Druck, nachdem Medienberichten zufolge ein großer Bundeswehr-Auftrag für neue Fregatten nicht an den Konzern, sondern an den Schiffbauer TKMS gehen soll.

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    Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -11,17 % auf 1.038,40 gefallen. Das sind -130,60  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.038,40, mit einem Minus von -11,17 %.

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    Update: Die Verluste werden massiver, mittlerweile gibt es die Rheinmetall Aktie für 966,90 €. Das entspricht einem Minus von 17 %. oder rund 200 € an einem Tag. Bisher ist noch kein Boden gefunden, wo die Verkaufslawine stoppt.

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,55 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -25,46 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,65 %
    1 Monat -9,12 %
    3 Monate -21,55 %
    1 Jahr -31,87 %

    Stand: 24.06.2026, 09:12 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Im Fokus stehen die Einstellung von F126, NVL-Übernahme und deren Auswirkungen auf Umsatz, Auftragslage und Margen, sowie technische und fundamentale Impulse. Diskussionen drehen sich zudem um Hebelprodukte mit KO bei 748 €, Kauflevels rund 960 € und 1155–1200 €, Nachkäufe des CEO Armin Papperger und Bundeswehr-Bestellungen, die den Kurs beeinflussen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,66 Mrd. € wert.

    Rüstung und kritische Metalle mit neuen Kaufchancen! Rheinmetall, Renk, Almonty Industries und RTX im Fokus

     

    Nachschub-Probleme! US-Präsident Donald Trump hat führende Rüstungshersteller ins Weiße Haus bestellt, weil die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Einsatz im Iran-Krieg über zu niedrige Raketen- und Munitionsbestände besorgt sind, so berichtet …

     

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Thales notiert im Minus, mit -2,01 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,26 %. Lockheed Martin verliert -0,36 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,47 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Rheinmetall

    -17,72 %
    -15,76 %
    -21,36 %
    -35,32 %
    -43,83 %
    +356,33 %
    +1.292,54 %
    +2.008,60 %
    +41.410,57 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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