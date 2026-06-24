HENSOLDT Aktie deutlicher Kursrutsch - 24.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,20 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,43 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT -2,35 % verloren.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,48 % 1 Monat -18,90 % 3 Monate -4,43 % 1 Jahr -22,15 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,86 Mrd. € wert.

Ob Infrastrukturinspektion, Logistik, Katastrophenschutz oder militärische Anwendungsbereiche, unbemannte Luftfahrtsysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung und entwickeln sich zu einer strategischen Schlüsselindustrie. Mit dem Bereich Drohnenabwehr …

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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