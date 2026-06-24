RENK Group Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 24.06.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die RENK Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -10,89 % hinzunehmen.

Die RENK Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,21 % auf 43,50€. Damit verliert die Aktie -2,39 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,58 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +1,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -15,24 %.

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RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,73 % 1 Monat -7,29 % 3 Monate -10,89 % 1 Jahr -29,95 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:15 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,41 Mrd. € wert.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.