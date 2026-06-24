TKMS Aktie profitiert von Auftrag - 24.06.2026

Mit einer Performance von +7,64 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +2,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 78,90€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TKMS profitiert von Medienberichten, wonach ein großer Bundeswehr-Auftrag für neue Fregatten an den Schiffbauer gehen soll - und nicht an Rheinmetall. JPMorgan-Analyst David Perry wertet die mögliche Entscheidung als deutlichen Rückschlag für Rheinmetall. Die TKMS-Aktie reagierte im MDAX mit kräftigen Kursgewinnen und legte um neun Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die TKMS Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,82 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +7,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TKMS +13,02 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,96 % 1 Monat -6,71 % 3 Monate -6,82 % 1 Jahr -21,58 %

Stand: 24.06.2026, 09:16 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von TKMS. Aktuell wird über Kursgewinne von über 6% diskutiert, ausgelöst durch Berichte zu einer Verschiebung des Marineprogramms auf acht MEKO-A-200 statt F126. Zudem wird Kanadas CPSP, EU SAFE-Finanzierung und der erste Auftrag für nichtmagnetischen U-Boot-Stahl an Valbruna ASW als positive Treiber für Umsatz, Margin und Wertentwicklung gesehen.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd. € wert.

Nach dem Vortagsrückschlag dürfte der Dax am Mittwoch vorerst kaum vom Fleck kommen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex stand eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt mit 24.901 Punkten ganz knapp im Plus. Zu der zuletzt …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Leonardo notiert im Minus, mit -4,41 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,26 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



