1&1 Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.06.2026

Die 1&1 Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,93 % auf 21,150€ zulegen. Das sind +0,800 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,150€, mit einem Plus von +3,93 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die 1&1 Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -10,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,79 %. Im Jahr 2026 gab es für 1&1 bisher ein Minus von -17,54 %.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,11 % 1 Monat -12,79 % 3 Monate -11,66 % 1 Jahr +9,48 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:16 Uhr

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der …

Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Mittwochmorgen nach einer Empfehlung von Barclays gesucht. United Internet zogen auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent über ihren Xetra-Schluss, 1&1 sogar um mehr als 4 …

So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. United Internet notiert im Plus, mit +3,69 %. freenet notiert im Minus, mit -0,33 %. Telefonica Deutschland verliert -1,69 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,45 %.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.