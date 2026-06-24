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    Besonders beachtet!

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    1&1 Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.06.2026

    Am 24.06.2026 ist die 1&1 Aktie, bisher, um +3,93 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.06.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

    1&1 aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.06.2026

    Die 1&1 Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,93 % auf 21,150 zulegen. Das sind +0,800  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die 1&1 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,150, mit einem Plus von +3,93 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die 1&1 Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,66 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -10,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,79 %. Im Jahr 2026 gab es für 1&1 bisher ein Minus von -17,54 %.

    1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,11 %
    1 Monat -12,79 %
    3 Monate -11,66 %
    1 Jahr +9,48 %
    Stand: 24.06.2026, 09:16 Uhr

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,74 Mrd. € wert.

    BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der …

    1&1 und United Internet vorbörslich stark - Barclays empfiehlt


    Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Mittwochmorgen nach einer Empfehlung von Barclays gesucht. United Internet zogen auf der Handelsplattform Tradegate um gut 3 Prozent über ihren Xetra-Schluss, 1&1 sogar um mehr als 4 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. United Internet notiert im Plus, mit +3,69 %. freenet notiert im Minus, mit -0,33 %. Telefonica Deutschland verliert -1,69 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,45 %.

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    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    +4,42 %
    -10,11 %
    -12,79 %
    -11,66 %
    +9,48 %
    +106,57 %
    -20,67 %
    -38,03 %
    +19,36 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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