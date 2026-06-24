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    The Platform Group lädt zum Strategy & Update Call – Insights sichern!

    Erfahren Sie im Strategy & Update Call der The Platform Group am 30. Juni 2026 aus erster Hand, wie das Softwareunternehmen seine europaweite Plattformstrategie vorantreibt.

    The Platform Group lädt zum Strategy & Update Call – Insights sichern!
    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group lädt Investoren, Analysten und Kapitalmarktteilnehmer zum Strategy & Update Call am 30. Juni 2026 um 14:30 Uhr (MESZ) ein.
    • Zweck der Online-Veranstaltung: Management informiert über die aktuelle Geschäftsentwicklung und Unternehmensinitiativen; im Anschluss Q&A für Teilnehmer.
    • Anmeldung erfolgt über AIRTIME (Anmeldelink in der Mitteilung).
    • Unternehmensprofil: europaweit tätiges Softwareunternehmen mit Plattformlösungen in 26 Branchen und einem Partnernetzwerk von über 16.600 Partnern (B2B- und B2C-Fokus).
    • Kennzahlen 2025: Umsatz 728 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA 55 Mio. Euro; Gruppe mit 19 Standorten, Sitz in Düsseldorf.
    • Kontakt Investor Relations: Nathalie Richert, ir@the-platform-group.com (Schloss Elbroich, Am Falder 4, 40589 Düsseldorf).

    Der nächste wichtige Termin, Portzamparc BNP Paribas Group, Mid & Small Caps Conference, Paris, bei The Platform Group ist am 25.06.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,38 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2700EUR das entspricht einem Minus von -2,50 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

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    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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