The Platform Group Aktie mit leichten Gewinnen - 24.06.2026

Der heutige Anstieg bei The Platform Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -55,68 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von The Platform Group. Mit einer Performance von +0,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Platform Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,3200€, mit einem Plus von +0,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Platform Group Aktie damit um -0,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -55,32 %. Im Jahr 2026 gab es für The Platform Group bisher ein Minus von -74,35 %.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,72 % 1 Monat -55,32 % 3 Monate -55,68 % 1 Jahr -85,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Unsicherheit rund um das AEP-Closing (Erwartung Ende Q2–Early Q3) und dessen Einfluss auf Prognose und Bewertung; Besorgnis über ungeplante Zahlungen (11 Mio Bank), Anleihen (5 Mio) und mögliche Kapitalmaßnahmen bei niedrigem Kurs; Erwähnung CEO-Kauf bei 1,90, Hoffnung auf Rally über 2,00 € bei Closing sowie technische Schwäche mit neuen 52‑Wochen‑Tiefs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Platform Group eingestellt.

Erfahren Sie im Strategy & Update Call der The Platform Group am 30. Juni 2026 aus erster Hand, wie das Softwareunternehmen seine europaweite Plattformstrategie vorantreibt.

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Key word(s): Miscellaneous The Platform Group to Host Strategy & Update Call 24.06.2026 / 09:11 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. The Platform Group to Host …

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges The Platform Group lädt zum Strategy & Update Call ein 24.06.2026 / 09:11 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. The Platform …

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Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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