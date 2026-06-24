Micron Technology Aktie weiter aufwärts - 24.06.2026

Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,71 % auf 958,60€ zulegen. Das sind +34,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -12,49 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 958,60€, mit einem Plus von +3,71 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Micron Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +173,50 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,67 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +282,84 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,54 % 1 Monat +41,67 % 3 Monate +173,50 % 1 Jahr +794,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von Micron (MU). Die Diskussion dreht sich um steigende Kursziele von Großbanken im Kontext wachsender KI‑Nachfrage und expandierender Kapazitäten bei Konkurrenten, was fundamentale Unterstützung signalisiert. Vor der Quartalszahl herrscht Nervosität; es wird über Gewinneinbußen oder -überraschungen spekuliert, während Trader Gewinne realisieren oder günstige Einstiege prüfen und Margen/Konkurrenz im Blick behalten.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,20 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,37 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +8,16 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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