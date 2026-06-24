Devisen
Eurokurs fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit einem Jahr
- Euro fiel auf 1,1355 Dollar niedrigster Stand
- Dollarstärke durch Fed Zinserwartungen befeuert
- Ifo Geschäftsklima für Juni erwartet leicht besser
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seine Kursverluste der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Erneut hat eine allgemeine Dollar-Stärke belastet. Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,1355 Dollar den niedrigsten Kurs seit Juni 2025. Im Vergleich zu den beiden vorherigen Handelstagen ging es mit dem Euro aber nur noch leicht nach unten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1392 Dollar festgesetzt.
Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen erklärten den starken Dollar mit den Zinserwartungen, die sich zuletzt zugunsten der US-Währung entwickelt hätten. Hintergrund sind jüngste Aussagen der US-Notenbank Fed. Unter anderem hatte der neue Fed-Chef Kevin Warsh nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben und damit die Spekulation auf steigende US-Zinsen im weiteren Verlauf des Jahres verstärkt, was dem Dollar Auftrieb verlieh.
Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Am Markt wird erwartet, dass sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen im Juni etwas verbessert hat./jkr/stk
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???