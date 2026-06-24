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    Aktien Asien

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    Südkoreanischer Kospi erholt sich - Nikkei schwächelt weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen kaum bewegt, Kospi deutliche Erholung
    • Micron-Quartalszahlen entscheiden über KI-Nachfrage
    • Kospi erholt, Samsung und mögliche Rückkäufe erwartet
    Aktien Asien - Südkoreanischer Kospi erholt sich - Nikkei schwächelt weiter
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich nach dem schwachen Vortag am Mittwoch überwiegend nur wenig von der Stelle bewegt. Der südkoreanische Kospi , der am Dienstag besonders unter der Verkaufswelle im Technologiesektor gelitten hatte, zeigte sich deutlich erholt, während der japanische Nikkei 225 weiter schwächelte.

    Die Anleger warten weiter gespannt auf die Quartalszahlen des US-Chipriesen Micron , die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Von ihnen erwarten sich Marktbeobachter Hinweise darauf, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben. Im Vorfeld überwog die Vorsicht: Die Micron-Titel büßten am Dienstag gut 13 Prozent ein. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich ihr Wert aber immer noch mehr als verdreifacht.

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    Die KI-Blase sei die mit Abstand größte der Geschichte, warnte Paul Gambles, geschäftsführender Gesellschafter der MBMG Group, bei Bloomberg TV. Er glaube jedoch nicht, "dass die Märkte bereits das Handtuch geworfen haben".

    Derweil verwies Marktanalyst Tim Waterer von KCM Trade darauf, dass die Tech-Branche eine solide Erfolgsbilanz bei der Erholung von Kursrückschlägen vorweisen könne. "Der Markt kommt oft zu dem Schluss, dass der Sektor selbst bei hohen Bewertungen nach wie vor einer der am besten positionierten Bereiche ist, um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen", erklärte er.

    Der südkoreanische Kospi machte mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 8.471 Punkte seinen zehnprozentigen Rückschlag zumindest teilweise wieder wett. Im bisherigen Jahresverlauf steht immer noch eine Kursverdoppelung zu Buche. Für Samsung ging es nach dem sehr schwachen Dienstag wieder deutlich bergauf. Einem Bericht zufolge könnte der Technologieriese einen Aktienrückkauf ankündigen.

    In Tokio schloss der Nikkei 0,9 Prozent tiefer mit 69.175 Punkten. Der australische S&P ASX 200 ging 0,2 Prozent fester mit 8.808 Punkten aus dem Handel.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen stabilisierte sich mit einem Anstieg um 0,5 Prozent auf 4.946 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong, der seit Wochen unter Druck steht, ging es ebenfalls um 0,5 Prozent hoch auf 23.446 Punkte./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 957,9 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 693,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.200,00USD was eine Bandbreite von -85,51 %/+24,16 % bedeutet.





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