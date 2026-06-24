DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 183 auf 181 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen dürfte bei 9,5 Prozent liegen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sollte weitgehend unverändert geblieben sein, was einer Marge von 16,9 Prozent entspräche./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 165EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 181

Kursziel alt: 183

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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