Invesco Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 24.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Invesco Aktie. Sie fällt um -5,79 % auf 23,825€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der Invesco Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Invesco ist ein globaler Vermögensverwalter mit Fokus auf aktive Fonds, ETFs (u.a. Invesco QQQ), institutionelle Mandate und Lösungen für Privatanleger. Starke Präsenz in den USA, Europa und Asien. Wichtige Konkurrenten: BlackRock, Vanguard, State Street, Amundi. USP: breite ETF-Palette, Technologie-/Growth-Fokus, Multi-Boutique-Ansatz und globale Diversifikation.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Invesco-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,42 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Invesco Aktie damit um -5,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Invesco einen Anstieg von +5,77 %.

Während Invesco deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,06 %. Damit gehört Invesco heute zu den auffälligeren Werten.

Invesco Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,46 % 1 Monat +2,14 % 3 Monate +16,42 % 1 Jahr +83,88 %

Informationen zur Invesco Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 459 Mio. Invesco Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,86 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

T. Rowe Price Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. Amundi notiert im Minus, mit -0,47 %.

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Ob die Invesco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Invesco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.