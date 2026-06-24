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Carl Zeiss Meditec Aktie steigt auf 27,24€ - 24.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher um +1,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.
Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.
Wie hat sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit einer Performance von +1,49 % konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,24€, mit einem Plus von +1,49 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Carl Zeiss Meditec Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +14,19 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +7,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -33,27 % verloren.
Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,57 %
|1 Monat
|+1,06 %
|3 Monate
|+14,19 %
|1 Jahr
|-51,68 %
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Mrd. € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von Carl Zeiss Meditec
Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %.
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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.