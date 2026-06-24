FINN GmbH / FINN sammelt 140 Millionen Euro ein und erreicht ...

FINN (https://www.finn.com) , Deutschlands führende Auto Abo-Plattform, gibt heute den erfolgreichen Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde über knapp 100 Millionen Euro bekannt - ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur führenden europäischen Plattform für flexible Mobilität. Angeführt wurde die Runde von Portage, einem international führenden Investor für Fintech- und Mobility-Unternehmen. Zusätzlich verstärkt UVC Partners, Investor der ersten Stunde, signifikant das Engagement. Auch die weiteren bestehenden Investoren bestätigen ihr Vertrauen in FINN erneut - darunter Planet First Partners, Korelya Capital, White Star Capital, HV Capital und Picus Capital. Außerdem stellen BC Partners Credit sowie Runway Growth Capital weiteres Wachstumskapital in Form von Fremdkapital zur Verfügung.

- FINN erreicht durch Series-D-Finanzierungsrunde mit knapp 100 Millionen Euro frischem Eigenkapital eine Bewertung von über einer Milliarde Euro. - Die Finanzierungsrunde wird von Portage angeführt, darüber hinaus stellen BC Partners Credit und Runway Growth Capital Fremdkapital in Höhe von über 40 Millionen Euro bereit. - Auch SevenVentures, der Investment-Arm des Medienunternehmens ProSiebenSat.1, beteiligt sich über einen Media-for-Equity-Deal an der Runde. - Mit über 300 Millionen Euro annualisiertem Umsatz zählt FINN zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.

Milliardenbewertung durch starkes Wachstum



Neben knapp 100 Millionen Euro Eigenkapital, kommen von BC Partners Credit sowie Runway Growth Capital gemeinsam über 40 Millionen Euro Fremdkapital. Darüber hinaus beteiligt sich an der Finanzierungsrunde auch der ProSiebenSat.1-Investmentarm SevenVentures über einen Media-for-Equity-Deal, der FINN Zugang zum reichweitenstarken Werbeinventar des Medienkonzerns ermöglicht. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Series D steigt die Unternehmensbewertung von FINN auf über eine Milliarde Euro. Damit erreicht das Unternehmen erstmals den Unicorn-Status.



Vom deutschen Marktführer zur europäischen Plattform



Die neuerliche Finanzierung treibt FINNs nächste Wachstumsphase an - mit gezielten Investitionen in die Abo-Flotte, die Technologieplattform und die operative Infrastruktur. Bereits heute sind mehr als 50.000 FINN Abos unterwegs. Mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 300 Millionen Euro und einem gestärkten Kreis langfristiger institutioneller Investor:innen ist FINN bestens positioniert, um seine Führungsposition in Deutschland weiter auszubauen - und seine langfristige Ambition zu verwirklichen: Europas führende Plattform für flexible Mobilität zu werden.



"Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Mobilitätsbranche: Flexibilität, digitale Nutzererlebnisse und einfacher Zugang gewinnen zunehmend an Bedeutung. Unsere Vision ist es, Mobilität so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Die Unterstützung unserer Investoren gibt uns die Möglichkeit, diese Transformation weiter zu beschleunigen und die führende Plattform für moderne Mobilität in Europa aufzubauen. Der Unicorn-Status ist dabei weniger ein Ziel als vielmehr eine Bestätigung unseres bisherigen Weges - und ein Ansporn für das, was noch vor uns liegt", sagt Maximilian Wühr, CEO und Co-Founder von FINN. "Mit dieser Runde haben wir das Kapital, die Partner und das operative Fundament, um FINN weiter effizient zu skalieren - bei konsequentem Fokus auf profitables Wachstum und langfristige Marktführerschaft."



"FINN hat neu definiert, was Kundinnen und Kunden von Mobilitätslösungen erwarten. Das Unternehmen verbindet den Komfort eines digitalen Erlebnisses mit der Flexibilität des Auto Abos. FINN hat gezeigt, dass es effizient skalieren und gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten kann. Damit ist FINN hervorragend aufgestellt, die Mobilität der nächsten Generation maßgeblich mitzugestalten", sagt Devon Kirk, General Partner und Co-Head bei Portage Capital Solutions.



Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos in nur sieben Jahren

Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich FINN von einem Münchner Startup zu Deutschlands führendem Anbieter für Auto Abos entwickelt. Kundinnen und Kunden können Fahrzeuge von über 25 Marken wie BMW, Mercedes-Benz, Cupra, Opel und Hyundai, aber auch MG und BYD vollständig digital abonnieren und erhalten ein Rundum-Sorglos-Paket inklusive Versicherung, Zulassung und Wartung. Das Unternehmen hat sich damit als Vorreiter eines Mobilitätsmodells etabliert, das Flexibilität, digitale Nutzererfahrung und Kostentransparenz verbindet.

Über FINN



FINN ist Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos. Das 2019 in München gegründete Unternehmen ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden, Fahrzeuge von mehr als 25 Marken vollständig online zu buchen - inklusive Versicherung, Finanzierung, Zulassung, Steuern und Wartung in einer einzigen monatlichen Abo-Rate. FINN verfolgt die Vision, Mobilität für alle einfach zugänglich zu machen. Mit seinem technologiegetriebenen Ansatz gestaltet das Unternehmen die Zukunft flexibler Mobilität und arbeitet daran, die führende Plattform für Mobilität in Europa aufzubauen.



Weitere Informationen: https://www.finn.com/



Über Portage



Portage ist eine globale Investmentplattform mit Fokus auf Fintech- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 6,3 Milliarden US-Dollar, verfügt über mehr als 130 Portfoliounternehmen und ein Team von über 25 Investmentexpert:innen.



Weitere Informationen: http://www.portageinvest.com



Pressekontakt:



Adrian Limbach-Smiatek

Pressesprecher

+49 152 04 838 505

mailto:adrian.limbach-smiatek@finn.com

mailto:presse@finn.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182879/6300916 OTS: FINN GmbH





