KOTRA Airfreight als neuen Kunden für KI-basierte Automatisierung von zeitkritischen Importprozessen

Die CATCH-Lösung der UMT AG liest komplexe Fangbescheinigungen aus, erkennt relevante Datenpunkte, prüft Plausibilitäten und unterstützt die strukturierte Weiterverarbeitung im EU-System TRACES/CATCH. Für KOTRA Airfreight bedeutet dies weniger manuelle Erfassung, reduzierte Fehlerquellen und schnellere Abfertigungsprozesse.

München, den 24.06.2026 (IRW-Press/24.06.2026) - Die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", ISIN: DE000A40ZVU2) hat mit KOTRA Airfreight einen weiteren Kunden für ihre KI-basierte Lösung für den Fischimport gewonnen. KOTRA Airfreight ist auf die Importabfertigung verderblicher Luftfracht spezialisiert und betreut unter anderem Frischfisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse an den Flughäfen Frankfurt am Main und Berlin-Brandenburg.

"Mit KOTRA Airfreight gewinnen wir einen Kunden in einem Marktsegment, in dem Zeit ein direkter wirtschaftlicher Faktor ist", sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. "Unsere KI hilft dort, wo komplexe Dokumente schnell, zuverlässig und skalierbar verarbeitet werden müssen."

"Bei verderblicher Luftfracht zählt jede Stunde. Die KI-gestützte Verarbeitung komplexer Importdokumente hilft uns, Abläufe weiter zu beschleunigen und unsere Kunden effizienter zu bedienen", sagt Ernesto Faienza, Luftfrachtleiter bei Kotra Airfreight, der von den Herausforderungen im Rahmen von CATCH unmittelbar betroffen ist.

Über die UMT AG

Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung für Unternehmen. Die Gesellschaft entwickelt Lösungen, mit denen dokumentenintensive und operative Geschäftsprozesse schneller, effizienter und zuverlässiger bearbeitet werden können. Der Fokus liegt auf realen B2B-Anwendungsfällen in regulierten, volumenstarken und prozesskritischen Märkten.

Über KOTRA Airfreight:

Die KOTRA Airfreight GmbH ist Teil der internationalen Kotra Logistics Gruppe und spezialisiert auf die europaweite Importabfertigung verderblicher Luftfracht.

Kontakt

UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Tel.: +49 89 20 500 680

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Brienner Straße 7

80333 München

www.umt.ag

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Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft kann daher wesentlich von den in dieser Veröffentlichung dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

(Ende)

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Die UMT United Mobility Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,63 % und einem Kurs von 1,090EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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