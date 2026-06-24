Renk-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Kurserholung

Die Renk-Aktie hat seit dem Jahresbeginn bereits ein Fünftel ihres Wertes verloren und wird von den Experten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 72 Euro zum Kauf empfohlen. Risikobereite Trader mit der Markteinschätzung, dass die Aktie zumindest kurzfristig Erholungspotenzial auf 48 Euro haben könnte, wo sie zuletzt am 22.6.26 notierte, könnten einen kleinen Teil ihres Portfolios in Long-Hebelprodukte auf die Renk-Aktie investieren.

Die im MDAX gelistete Aktie des Rüstungskonzerns Renk (ISIN: DE000RENK730), einem führenden Anbieter von Antriebslösungen in militärischen und zivilen Endmärkten, geriet nach ihrem Allzeithoch vom 4.10.25 bei 90,34 Euro - im Gleichklang mit anderen Werten der Rüstungsbranche - kräftig unter Druck. Nach einem Kursrückgang auf bis zu 42,12 Euro bis zum 13.5.26 konnte sich die Aktie zuletzt wieder leicht erholen, startete aber bei 43,80 Euro schwach in den frühen Handel des 24.6.26.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Renk-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU52BR0, wurde beim Aktienkurs von 43,80 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Gelingt der Renk-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 48 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,889 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,889 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR05ZV6, wurde beim Aktienkurs von 43,80 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro taxiert.

Kann die Renk-Aktie in absehbarer Zeit auf 48 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,81 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,903 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,903 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ2V0K5, wurde beim Aktienkurs von 43,80 Euro mit 0,64 – 0,66 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Renk-Aktie auf 48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,00 Euro (+52 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Renk-Aktien oder von Hebelprodukten auf Renk-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.