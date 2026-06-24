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    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt United Internet auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel United Internet auf 28 Euro
    • Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
    • Analyst sieht Konsolidierungspotenzial vor allem bei 1&1
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt United Internet auf 'Overweight'
    Foto: United Internet AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+45,35 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,28, was eine Steigerung von +4,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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