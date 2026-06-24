Barclays hebt United Internet auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,55 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+45,35 % bedeutet.