ANALYSE-FLASH
Barclays hebt United Internet auf 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel United Internet auf 28 Euro
- Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
- Analyst sieht Konsolidierungspotenzial vor allem bei 1&1
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 24,24 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,55 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+45,35 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
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