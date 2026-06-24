ANALYSE-FLASH
Barclays hebt 1&1 auf 'Overweight' - Ziel 24,50 Euro
- Barclays hebt Kursziel 1&1 von 20,50 auf 24,50
- Rating hochgestuft auf Overweight durch Barclays
- Analyst sieht bessere Fundamentaldaten und 37 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der United-Internet-Tochter, sondern auch unterschätzte Konsolidierungsfantasie, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. Im Optimalfall seien bei 1&1-Aktien, von denen nur wenige im Streubesitz sind, sogar 37 Euro drin./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie
Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um -10,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,79 %.
Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..
1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+42,86 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 24,50 Euro
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Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503
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https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article6912d6e60580923d0998dafb/1-1-hat-alle-seine-handykunden-im-eigenen-netz.html
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Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken