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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt 1&1 auf 'Overweight' - Ziel 24,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel 1&1 von 20,50 auf 24,50
    • Rating hochgestuft auf Overweight durch Barclays
    • Analyst sieht bessere Fundamentaldaten und 37 Euro
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt 1&1 auf 'Overweight' - Ziel 24,50 Euro
    Foto: 1&1 AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der United-Internet-Tochter, sondern auch unterschätzte Konsolidierungsfantasie, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. Im Optimalfall seien bei 1&1-Aktien, von denen nur wenige im Streubesitz sind, sogar 37 Euro drin./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

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    1&1

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    -38,03 %
    +17,96 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550
    1&1 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um -10,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

    1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+42,86 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 24,50 Euro



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    Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503

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