Barclays hebt 1&1 auf 'Overweight' - Ziel 24,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um -10,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,79 %.

Die Marktkapitalisierung von 1&1 bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+42,86 % bedeutet.