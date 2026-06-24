Warburg Research senkt Basler auf 'Hold' - Ziel hoch auf 30 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 28,95 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um +12,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 913,50 Mio..

Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -27,59 %/+3,45 % bedeutet.