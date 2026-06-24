ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Basler auf 'Hold' - Ziel hoch auf 30 Euro
- Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben
- Rating nach Rallye von Buy auf Hold herabgestuft
- Auftragsdynamik eingepreist, Jahresziele wahrscheinlich
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben, die Aktien nach der jüngsten Kursrally aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hält er für wahrscheinlich. Er erinnerte aber daran, dass sich die Aktien seit dem Bericht zum ersten Quartal bereits verdoppelt haben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Basler Aktie
Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 28,95 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Basler Aktie um +12,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Basler bezifferte sich zuletzt auf 913,50 Mio..
Basler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -27,59 %/+3,45 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 30 Euro
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