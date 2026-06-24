DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1759 Pence auf "Buy" belassen. Der Anteil der im Rahmen von Werbeaktionen getätigten Verkäufe des Spirituosenkonzerns habe in den vergangenen Wochen weiter zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 18,18EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,59

Kursziel alt: 17,59

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar