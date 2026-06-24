WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Auf einer von Warburg organisierten Roadshow in Zürich habe der Finanzvorstand des Nutzfahrzeugzulieferers einen moderat optimistischen Ton angeschlagen und über eine ordentliche Auftragsentwicklung berichtet, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Änderungsbedarf für die Jahresziele sehe der Manager nicht./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 19,78EUR auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

