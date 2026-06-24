Novo-Nordisk-Aktie mit Kaufsignal! Jetzt einsteigen?

Vor ein paar Wochen hätte das noch kaum jemand zu hoffen gewagt, aber die Anteile des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk befinden sich inzwischen in einem stabilen, mittelfristigen Aufwärtstrend. Schon das Ausbleiben neuer Negativschlagzeilen genügten den in den vergangenen 2 Jahren bescheiden gewordenen Anlegerinnen und Anlegern, um hier verstärkt wieder zuzugreifen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach einer Bodenbildung und ersten prozyklischen Kaufsignalen legte die Aktie weiter zu und entfernte sich zunehmend von ihren Mehrjahrestiefs. Das reduzierte das Risiko neuer Verkaufssignale. Verbesserte technische Indikatoren bestätigten die Erholung und schoben die Aktie weiter an, der am Mittwoch jetzt ein neues, signifikantes Kaufsignal gelungen ist.

Wie viel Platz bietet die Erholung jetzt noch?

Kann Novo Nordisk mit dessen Hilfe den Abwärtstrend der letzten 2 Jahre hinter sich lassen oder gibt es auf dem Weg zu einer nachhaltigen Trendwende noch weitere Hindernisse? Und wie steht es aktuell um die Unternehmensbewertung – rechtfertigt die überhaupt weitere Zugewinne?

Dieser Boden hat viele Nerven und Anleger viel Geld gekostet ...

Übergeordnet befindet sich die Novo-Nordisk-Aktie in einem Abwärtstrend. Nach schwachen Quartalszahlen und enttäuschenden Studiendaten waren die Anteile noch im März auf den niedrigsten Stand seit Mai 2022 abgestürzt. Solche Mehrjahrestiefs bedeuten in der technischen Analyse starke Verkaufssignale. Ausgehend von ihren Rekordhochs bei rund 800 Dänischen Kronen (DKK; 107,02 Euro) hatte die Aktie zu diesem Zeitpunkt knapp 72 Prozent an Wert verloren.

Doch weitere Kursverluste blieben aus. Unterstützt von bullishen Divergenzen gelang den Käuferinnen und Käufern eine Bodenbildung im Bereich von 230 bis 250 DKK (30,77 bis 33,44 Euro). Aus fundamentaler Perspektive war das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie in den niedrigen zweistelligen Bereich abgestürzt. Das nährte den Verdacht, dass das Schlimmste bereits eingepreist ist.

... doch inzwischen geht es für Novo Nordisk wieder bergauf

Ausgehend von der erfolgreichen Bodenbildung setzte ein bis heute anhaltender Erholungstrend ein. Mit dessen Hilfe konnte auch die 50-Tage-Linie zurückerobert werden, das sorgte Ende April für ein erstes prozyklisches Kaufsignal. Jetzt ist Novo Nordisk auch der Anstieg über die 200-Tage-Linie und damit ein weiteres, noch gewichtigeres Kaufsignal gelungen, da die Aktie jetzt über die Chance auf eine dauerhafte Trendwende verfügt.

Unterstützt wurde die Erholung durch steigende technische Indikatoren. Das ist ein Beleg für die Nachhaltigkeit des aktuellen Trends. Zwar konsolidierte die Aktie im Mai für einige Zeit, doch die Aufwärtstrends in RSI und MACD blieben gewahrt, sodass sie den Sprung über die 200-Tage-Linie unterstützen. Der MACD deutet dabei sogar auf eine potenzielle Trendverschärfung hin.

Die Erholung könnte weitergehen, steht aber vor neuen Herausforderungen

Noch ist es allerdings zu früh, die Dauerhaftigkeit der Trendwende zu verkünden. Die Seitwärtskonsolidierung im vergangenen Jahr hat Horizontalwiderstände bei 325, 350 und 400 DKK hinterlassen. Hier besteht die Gefahr neuer Abpraller zur Unterseite und damit neuer Verkaufsdruck. Technisch ist der Sprung über die 200-Tage-Linie außerdem noch nicht vollständig bestätigt.

Bleiben Anschlusskäufe jetzt aus, drohen vor allem im RSI bearishe Divergenzen, welche sogar das Ende des Erholungstrends einleiten könnten. Trotz der jüngsten Fortschritte bleibt den Käuferinnen und Käufern bei der Novo-Nordisk-Aktie also noch einiges zu tun. Solange rund 280 DKK (37,46 Euro) aber nicht nachhaltig aufgegeben werden – hier verläuft neben der 50-Tage-Linie auch die aktuelle Aufwärtstrendlinie – hat sich das Chartbild ein weiteres Mal deutlich verbessert.

Fazit: Halten ja, aber für einen Kauf fehlen weitere Argumente

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist ebenfalls noch Luft nach oben, ohne eine weitere Prognoseanhebung sollten sich Anlegerinnen und Anleger aber nicht allzu viel ausrechnen. Mit einem KGVe von 13,7 für 2026 und von 14,5 für 2025 ist Novo Nordisk angesichts der geringen Wachstumsaussichten für einen Pharma-Wert durchaus fair bewertet.

Die Dividendenrendite ist mit aktuell 3,7 Prozent ebenfalls branchenüblich. Von fundamentaler Seite drängt sich ohne neue Impulse weder ein Kauf noch ein Verkauf der Aktie auf. Wer bereits investiert ist, hält an seinen Anteilen daher in der Hoffnung auf einen dauerhaften Anstieg über die 200-Tage-Linie fest. Noch nicht investierte Anlegerinnen und Anleger warten für eine attraktivere Bewertung entweder auf einen Rücksetzer an die 50-Tage-Linie oder setzen für zusätzliche Sicherheit über einen auch auf Wochen- oder Monatsbasis bestätigten Ausbruch über die 200-Tage-Linie.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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