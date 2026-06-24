Wolters Kluwer - Aktie zeigt Schwäche - 24.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von -2,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der Wolters Kluwer Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Wolters Kluwer Aktionäre einen Verlust von -9,76 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -7,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Wolters Kluwer bisher ein Minus von -35,75 %.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,01 % 1 Monat -8,70 % 3 Monate -9,76 % 1 Jahr -59,90 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:41 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,04 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %.

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Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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