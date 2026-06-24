Porsche Holding SE Aktie heute im Minus (29,38€) - 24.06.2026

Die Porsche Holding SE Aktie ist bisher um -2,23 % auf 29,38€ gefallen. Das sind -0,67 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,23 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Porsche Holding SE, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,65 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -2,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche Holding SE auf -24,37 %.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,84 % 1 Monat -7,38 % 3 Monate -4,65 % 1 Jahr -10,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 24.06.2026, 09:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Porsche Holding SE. Kernpunkte: Einstieg unter 30 €, ob Kauf sinnvoll ist, und Risiken durch Umwandlung/Squeeze-Out bzw. Insolvenz. Technische Signale sehen Unterstützung um 30 €, Zielbereiche auch darunter (z. B. 25 €). Dividende wird als weiterer Faktor genannt. Chinesische Konkurrenz (BYD/Xpeng) beeinflusst Absatz und Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,52 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,13 %. Renault notiert im Minus, mit -1,67 %. Volkswagen verliert -1,26 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,18 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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