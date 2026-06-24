Porsche AG Aktie deutlich tiefer - Heute mit Dividendenabschlag - 24.06.2026

Am heutigen Börsentag wird die Porsche AG Aktie Ex-Dividende gehandelt. Mit einer Performance von -4,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste, die allerdings zum Teil vom Dividendenabschlag kommen. Der Kursrückgang der Porsche AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,68 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Porsche AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,55 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um -7,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Porsche AG einen Rückgang von -0,31 %.

Porsche AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,89 % 1 Monat -5,45 % 3 Monate +22,55 % 1 Jahr +10,09 %

Stand: 24.06.2026, 09:42 Uhr

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,17 Mrd. € wert.

Heute zeigt der Dividendenkalender mehrere Aktien mit Ex-Date. Der Überblick nennt die wichtigsten Werte und ordnet ein, warum der Termin für Anleger relevant ist.

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Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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