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    Index-Beben

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    Dow Jones: Alphabet erhält den Ritterschlag!

    Alphabet zieht in den Dow Jones ein und verdrängt damit Verizon. Für die Google-Mutter ist dies ein Ritterschlag und ein Zeichen dafür, wie stark Tech die Wall Street inzwischen dominiert.

    Index-Beben - Dow Jones: Alphabet erhält den Ritterschlag!
    Foto: Richard Drew - AP

    Ein Traditionsindex wird neu sortiert. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, wird vor dem Handelsstart am 29. Juni in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen. Verizon, ein altes Telekom-Schwergewicht, muss hingegen den Index verlassen.

    Grund ist der niedrige Aktienkurs von Verizon. Der US-Telekommunikationskonzern ist aufgrund seines geringen Kurses aus dem preisgewichteten Index geflogen. Alphabet bringt dagegen deutlich mehr Gewicht auf die Waage: Die Alphabet-Aktie notiert bei rund 350 US-Dollar, die von Verizon bei etwa 47 US-Dollar.

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    Für Anleger ist die Indexaufnahme mehr als reine Kosmetik. Alphabet steht für Werbung, Cloud-Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Hardware, autonomes Fahren, Gesundheitstechnologie und Medienvertrieb. Genau diese Bereiche sollen den Dow stärker an die neue US-Wirtschaft heranführen.

    Damit rückt die Google-Mutter endgültig in den Klub der großen Börsen-Schwergewichte auf. Nach Microsoft, Apple, Amazon und Nvidia ist nun also auch Alphabet im Traditionsindex vertreten. Der Dow, lange Zeit Symbol der alten Industrie, wird damit immer mehr zum Schaufenster der Tech-Dominanz.

    Die Mehrheit der Analysten bleibt derweil bullish für Alphabet. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen derzeit 56 von 63 Analysten den Kauf der Aktie. Sieben Analysten raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 432,83 US-Dollar.

    Für Verizon ist der Abstieg ein bitteres Signal. Der Telekomkonzern verliert einen Platz in einem der bekanntesten Aktienbarometer der Welt. Alphabet hingegen erhält den Ritterschlag und dürfte dadurch noch stärker in den Fokus der Wall Street rücken.

    Parallel gibt es auch im S&P 500 Bewegung: Honeywell Aerospace, die Abspaltung von Honeywell International, wird Conagra Brands ersetzen. Honeywell International bleibt trotz der Abspaltung im Dow Jones.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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