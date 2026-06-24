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    AKTIEN IM FOKUS

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    Fregatten-Wechsel lässt Rheinmetall einbrechen und TKMS steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS-Aktien steigen um über elf Prozent auf 81 Euro
    • Rheinmetall fällt zwölf Prozent auf nun 1024 Euro
    • Pistorius favorisiert TKMS Meko-200 statt F126
    AKTIEN IM FOKUS - Fregatten-Wechsel lässt Rheinmetall einbrechen und TKMS steigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Des einen Freud, das anderen Leid: Ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" bewegt die Papiere von Rheinmetall und TKMS am Mittwoch deutlich. Während die im MDax enthaltenen TKMS-Aktien um mehr als elf Prozent auf gut 81 Euro hochschnellten, brachen Rheinmetall um mehr als zwölf Prozent auf 1.024 Euro ein. Sie rutschten auf das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres.

    Laut dem Magazin plant Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, das Projekt zum Bau von Fregatten des Typs F126 nicht weiter fortzusetzen. Generalunternehmer sei der deutsche Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen (NVL), der von Rheinmetall übernommen worden ist. Stattdessen habe sich Pistorius nun als Alternative für Fregatten des Typs Meko-200 von TKMS entschieden, so das Magazin.

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    Analyst David Perry von JPMorgan nannte diese Entwicklung "einen herben Rückschlag" für Rheinmetall. Die Düsseldorfer dürften nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Der Experte bezifferte den Auftragswert auf rund 12 Milliarden Euro. Ob damit der Übernahme von Naval Vessels Lürssen durch Rheinmetall quasi die Geschäftsgrundlage entzogen werde, sei noch nicht zu entscheiden. Denn der Bund könne bei NVL ein anderes Kriegsschiff ordern oder das Unternehmen könne als Subunternehmer agieren./bek/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,25 % und einem Kurs von 990,7 auf Tradegate (24. Juni 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 45,96 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.875,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +56,56 %/+105,48 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Ein Bundeswehr-Auftrag hebt die Stimmung, Directors’ Dealings (mehrere Käufe, zuletzt rund 4–5 Mio. Euro) werden als positiv gewertet. Diskutiert wird, ob algorithmischer/AI- bzw. Grid-Trading Verkaufsdruck an Widerständen verursacht; technisch dominiert eine fallende Trendlinie/Abwärtstrend mit möglichem Ausbruch. Kontrovers ist, ob der Kurs fundamentgerecht ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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