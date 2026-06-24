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    Rheinmetall bricht 16 % ein

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    DAX startet mit Verlusten, Chip-Aktien in Asien erholt, Öl fällt

    Europas Börsen sind etwas schwächer in den Handel am Mittwoch gestartet. Die sehr schwache Rheinmetall-Aktie belastet den DAX. Samsung und SK Hynix legen in Asien zu. Gold und Öl fallen weiter.

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    Rheinmetall bricht 16 % ein - DAX startet mit Verlusten, Chip-Aktien in Asien erholt, Öl fällt
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Europas Börsen haben ihre Verluste am Mittwoch weiter ausgebaut, wobei sich vor allem der DAX schwach zeigte. Der deutsche Leitindex büßte zuletzt (09:40 Uhr) 0,4 Prozent ein auf 24.787 Punkte. Mit Abstand größter Verlierer war die Rheinmetall-Aktie, die in der Spitze 16,7 Prozent einbrach und zuletzt 12,3 Prozent verlor. Die Bundesregierung plant, das Programm für die F126-Fregatten zu beenden. Damit stünde der Bau des größten deutschen Kriegsschiffs seit dem Zweiten Weltkrieg vor dem Aus.

    Positive Signale kommen aus der Konjunktur: Der Ifo-Index steigt im Juni leicht und macht Hoffnung auf Stabilisierung. Zu den Gewinnern im DAX zählen am Mittwoch Brenntag und MTU Aero.

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    Der Euro-Stoxx-50 tendiert im frühen Handel 0,1 Prozent schwächer, während es für den marktbreiten Stoxx 600 ebenfalls um 0,1 Prozent abwärts geht. Nach der jüngsten Korrektur im Technologiesektor agieren die Marktteilnehmer vorsichtig und halten sich vor den am Abend erwarteten Impulsen aus den USA merklich zurück. Gefragt sind derzeit vor allem defensive Titel, die den Anlegern als sicherer Hafen dienen.

    "Die Angst vor einem jähen Ende der Rally ist da", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Gleichzeitig haben viele aber auch Angst, die Börsenparty zu früh zu verlassen und mögliche weitere Kursgewinne zu verpassen."

    Gemischte Erholung an den asiatischen Handelsplätzen

    An den asiatischen Märkten zeigte sich am Mittwoch ein zweigeteiltes Bild. Nach dem deutlichen Einbruch am Dienstag kam es insbesondere in Südkorea zu einer spürbaren Gegenbewegung, wo der Kospi-Index rund 3,3 Prozent zulegen konnte. Angetrieben wurde diese Erholung vor allem von den Halbleiterschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix, die 9,8 beziehungsweise 1,0 Prozent zulegen.

    In Japan zeigte sich der Leitindex Nikkei dagegen 0,9 Prozent im Minus, während sich Technologiewerte wie Advantest und die SoftBank Group stabilisierten. Auch in Hongkong und China tendierten die Technologietitel dank Kursgewinnen von Schwergewichten wie Baidu, Tencent und Alibaba überwiegend freundlich.

    Wall Street vor wegweisenden Unternehmensmeldungen

    Die US-Börsen verarbeiteten am Mittwoch den Rückschlag des Vortages, an dem insbesondere der technologielastige Nasdaq-Index stark unter Druck geraten war. Für den heutigen Handelsauftakt signalisieren die Terminkontrakte eine nahezu unveränderte Eröffnung nahe der Nulllinie.

    Der Logistikriese FedEx hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen vorgestellt, den Ausblick angehoben und kassiert Milliarden aus der Freight-Abspaltung. Trotzdem rauscht die Aktie nach Börsenschluss um rund 6 Prozent nach unten.

    Das absolute Highlight des Tages folgt nach US-Börsenschluss, wenn der Speicherchiphersteller Micron Technology seine Quartalszahlen vorlegt. Der Bericht gilt als wegweisend für die Frage, ob der globale KI-Boom fundamental untermauert bleibt.

    Daneben sorgt die Meldung für Aufsehen, dass die Google-Mutter Alphabet am kommenden Montag den Telekommunikationsriesen Verizon im prestigeträchtigen Dow-Jones-Index ersetzen wird. Gleichzeitig warten die Marktteilnehmer gespannt auf die Ergebnisse der alljährlichen Stresstests der Federal Reserve für die US-Großbanken.

    Rohstoffmärkte unter Druck durch Dollarstärke und Geopolitik

    Die internationalen Ölpreise tendieren am Mittwoch etwas leichter. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch das US-Öl WTI verzeichnen Abschläge von 1,2 Prozent, da sich die Lage in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz entspannt. Nach einem Interims-Abkommen zwischen den USA und dem Iran hat die sichere Ausleitung tausender festsitzender Seeleute begonnen, was die Sorgen vor anhaltenden Lieferengpässen dämpft.

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    Der Goldpreis leidet derweil unter einem starken US-Dollar und wird zudem als Liquiditätsquelle genutzt, um Verluste in anderen Portfoliobereichen auszugleichen. Der Spot-Preis rutschte um 0,9 Prozent ab, was auch auf die falkenhaften Töne des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh zurückzuführen ist, der eine strikte Bekämpfung der Inflation signalisierte.

    Relative Stabilität auf dem Kryptomarkt

    Im Gegensatz zu den turbulenten Bewegungen an den Aktienmärkten präsentiert sich die Krypto-Leitwährung Bitcoin zur Wochenmitte robust. Nach den Verlusten der vergangenen Tage kann sich der Kurs um 0,6 Prozent erholen und notiert stabil im Bereich der Marke von 62.640 Dollar. Auch die zweitwichtigste Kryptowährung Ether zeigt sich mit moderaten Gewinnen von 0,8 Prozent stabil, sodass der digitale Währungsmarkt vorerst eine Atempause einlegt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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