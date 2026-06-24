Western Star Resources stellt Unternehmensupdate bereit und gibt offizielles Stocktwits-Konto bekannt

Unternehmen hebt jüngste Fortschritte auf seinen auf die USA ausgerichteten Wolframprojekten hervor und führt Stocktwits als zusätzlichen Kanal für öffentliche Unternehmensupdates ein

24. Juni 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FRA: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich, den Aktionären nach einer Phase bedeutender Aktivitäten im Portfolio des Unternehmens im Bereich kritischer Rohstoffe ein Unternehmensupdate bereitzustellen.

Western Star möchte seinen Aktionären für die kontinuierliche Unterstützung danken. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine Reihe von Updates veröffentlicht und das Management ist davon überzeugt, dass dies ein geeigneter Zeitpunkt ist, um den Aktionären und interessierten Investoren zu verdeutlichen, wie diese Entwicklungen zusammenhängen, was erreicht wurde und worauf sich das Unternehmen im weiteren Verlauf konzentriert.

In den vergangenen Monaten hat Western Star seine Strategie zum Aufbau eines auf die USA ausgerichteten Wolframportfolios vorangetrieben – zu einem Zeitpunkt, an dem Wolfram als kritischer Rohstoff für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Energie sowie fortschrittliche Fertigung zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt.

Die jüngsten Fortschritte des Unternehmens beinhalten Folgendes:

- Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierungs- und Flow-through-Finanzierung zur Unterstützung von Explorationsarbeiten, Erschließungen, Working Capital und Initiativen zur Marktbekanntheit

- Erweiterung und Weiterentwicklung des Wolframkonzessionsgebiets Rowland in Elko County, Nevada, einschließlich des Abschlusses der Phase-1-Explorationsarbeiten und einer modernen magnetischen geophysikalischen UAV-Flugvermessung

- Beginn des Genehmigungsverfahrens für Bohrungen bei Rowland durch die Beauftragung von KC Harvey Environmental LLC

- Erwerb und Skizzierung eines Explorationsprogramms für das Wolframprojekt White Star, das an Rowland angrenzt, wodurch sich eine größere Explorationsmöglichkeit im Distriktmaßstab im Wolframgebiet Jarbidge-Charleston in Nevada ergibt