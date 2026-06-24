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    Hitze in Frankreich

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    Tausende Haushalte ohne Strom

    Für Sie zusammengefasst
    • 68.000 Haushalte in Finistère ohne Strom am Dienstag
    • Transformatordefekt in Verbindung mit Hitze
    • 58 Départements unter Hitzewarnstufe Rot aktuell
    Hitze in Frankreich - Tausende Haushalte ohne Strom
    Foto: Siarhei - 356130783

    QUIMPER (dpa-AFX) - Während die Hitze weiter über Frankreich brütet, sind Zehntausende Haushalte im Nordwesten des Landes vom Strom abgeschnitten. 68.000 Haushalte seien betroffen, teilte die bretonische Präfektur Finistère mit Sitz in Quimper mit. Grund ist demnach ein Vorfall an einem Transformator am Dienstag, der mit den hohen Temperaturen in Verbindung steht. Frühestens am Abend könnten die Haushalte wieder ans Netz angeschlossen werden.

    Für insgesamt 58 französische Départements gilt aktuell die höchste Hitze-Warnstufe Rot, darunter auch Finistère. Der französische Wetterdienst Météo France spricht von einer ungewohnt intensiven Hitzewelle. Temperaturrekorde könnten im Tagesverlauf gebrochen werden. Bereits um 05.00 Uhr morgens kratzte das westfranzösische La Rochelle fast an der 30-Grad-Marke. In Bordeaux zeigte das Thermometer 27 Grad Celsius und in Paris 26 Grad Celsius./rbo/DP/zb






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    Hitze in Frankreich Tausende Haushalte ohne Strom Während die Hitze weiter über Frankreich brütet, sind Zehntausende Haushalte im Nordwesten des Landes vom Strom abgeschnitten. 68.000 Haushalte seien betroffen, teilte die bretonische Präfektur Finistère mit Sitz in Quimper mit. Grund ist demnach …
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