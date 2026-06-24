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    Aktie stark im Plus

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    Nokia zündet KI-Turbo: AWS-Deal soll Netze selbstständig machen

    Nokia baut mit AWS und Databricks KI-Netze aus: Automatisierung, digitale Zwillinge und Cloud-Daten sollen Betreibern Kosten sparen und neue Erlöse bringen.

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    Aktie stark im Plus - Nokia zündet KI-Turbo: AWS-Deal soll Netze selbstständig machen
    Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

    Der Telekommunikationsausrüster Nokia und Amazon Web Services (AWS) bauen ihre Zusammenarbeit aus, um Telekommunikationsbetreibern autonome Netzwerke für das KI-Zeitalter anzubieten. Nokias Plattform "Autonomous Network Fabric" läuft auf der AWS-Cloud-Infrastruktur und ermöglicht den Zugriff auf die für die sogenannte Level-4-Autonomie erforderlichen KI- und Cloud-Dienste. Der Marktstart ist für Ende dieses Jahres geplant.

    Die Lösung kombiniert Datenmanagement, agentenbasierte KI, digitale Zwillinge und absichtsgesteuerte Netzwerkfunktionen, um Betrieb und Optimierung zu automatisieren. Laut Nokia haben Kunden bereits Automatisierungsgrade von über 90 Prozent, Bereitstellungszeiten von maximal vier Stunden und eine bis zu 85 Prozent kürzere Bereitstellungszeit für Netzwerk-Slices erreicht. Die Unternehmen geben an, dass die Partnerschaft Betreibern helfen wird, Kosten zu senken, den Grad des autonomen Betriebs zu erhöhen und neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

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    Nokias Autonomous Network Fabric soll auf AWS laufen und Betreibern damit Cloud-Skalierung plus KI-Dienste wie Amazon Bedrock und SageMaker zugänglich machen. Nokia spricht von Level-4-Autonomie, also hochautomatisierten Netzen mit KI-gestützter Entscheidung, aber noch nicht von vollständig selbstfahrenden Level-5-Netzen. Die Verfügbarkeit ist laut Mitteilung für später in diesem Jahr geplant. Die Lösung soll nicht nur Alarme auswerten, sondern mehrere Funktionen bündeln: einheitliches Datenmanagement, agentenbasierte KI, digitale Zwillinge und intent-basiertes Networking. Letzteres bedeutet: Der Betreiber gibt ein Ziel vor, etwa geringere Latenz oder garantierte Kapazität für ein Event, und das System übersetzt diese Vorgabe in technische Netzwerkmaßnahmen.

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    Darüber hinaus haben Nokia und das Daten- und KI-Unternehmen Databricks ein gemeinsames Pilotprojekt abgeschlossen, das eine einheitliche Datenplattform für KI-gestützte autonome Netzwerke demonstriert. Laut einer Pressemitteilung ermöglicht die Lösung Telekommunikationsbetreibern die Nutzung von Echtzeitanalysen und KI in verschiedenen Cloud-Umgebungen, ohne dass Code neu geschrieben werden muss. Die Unternehmen gaben an, dass das Projekt gezeigt habe, dass dieselben Datenflüsse plattformübergreifend funktionieren und KI-Agenten mit minimalem manuellem Eingriff neue Datendienste erstellen und bereitstellen können.

    Oguz Sunay, CTO für KI und autonome Netzwerke bei Nokia, sagte dazu: "Die Zusammenarbeit mit Databricks ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau der Datengrundlagen für autonome Netzwerke der nächsten Generation. Durch die Bereitstellung einer gemeinsamen und flexiblen Datenplattform für verschiedene Cloud-Umgebungen können wir Betreiber dabei unterstützen, die Einführung von KI zu beschleunigen und effizientere, robustere und nachhaltigere Netzwerke zu schaffen." Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt, wobei der Fokus auf der Entwicklung von Funktionen für autonome Netzwerke liegt, in denen KI-Anwendungen große Datenmengen in Echtzeit analysieren und darauf reagieren können.

    Nokia und Databricks haben keinen fertigen Großauftrag gemeldet, sondern einen Proof of Concept. Getestet wurde eine Plattform, auf der Datenströme einmal erstellt und dann über unterschiedliche Umgebungen hinweg genutzt werden können — etwa auf Databricks oder auf einem Open-Source-Stack mit Apache Flink, Kafka und Iceberg. Das ist relevant, weil Telekomnetze traditionell aus vielen Datensilos bestehen. Nokia baut hier sichtbar ein Ökosystem mit mehreren Cloud- und KI-Partnern auf. Neben AWS gibt es auch eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud, bei der Gemini-basierte Agenten in Nokias Assurance-Software integriert werden sollen. Google und Nokia sprechen von 6 spezialisierten KI-Agenten für Aufgaben wie Alarm-Triage, KPI-Auswahl, Anomalieanalyse und Handlungsempfehlungen.

    Die Aktie von Nokia ist am Mittwoch (10:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,03 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 12,39 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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