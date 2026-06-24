Börsenstart Europa - 24.06. - MDAX schwach -1,12 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.891,90 PKT und fällt um -1,12 %. Top-Werte: TKMS +9,60 %, PUMA +2,44 %, Lanxess +1,48 % Flop-Werte: Deutz -4,61 %, RENK Group -4,32 %, Porsche AG -4,02 %

Der DAX bewegt sich bei 24.694,21 PKT und fällt um -0,87 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +2,65 %, Brenntag +2,51 %, Zalando +2,45 % Flop-Werte: Rheinmetall -15,39 %, Heidelberg Materials -1,87 %, RWE -1,83 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.893,80 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: United Internet +1,26 %, Carl Zeiss Meditec +0,97 %, Infineon Technologies +0,51 %

Flop-Werte: ATOSS Software -3,64 %, HENSOLDT -3,38 %, Nordex -3,31 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.211,14 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: argenx +2,49 %, L'Oreal +2,41 %, Prosus Registered (N) +2,22 %

Flop-Werte: Rheinmetall -15,39 %, EssilorLuxottica -2,79 %, Wolters Kluwer -2,15 %

Der ATX steht bei 6.477,27 PKT und verliert bisher -1,10 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,68 %, EVN +0,17 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 0,00 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,09 %, BAWAG Group -1,82 %, Lenzing -1,82 %

Der SMI steht bei 13.972,74 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +3,21 %, Kuehne + Nagel International +3,07 %, Lonza Group +1,45 %

Flop-Werte: Holcim -2,02 %, Zurich Insurance Group -1,17 %, Amrize -0,85 %

Der CAC 40 steht bei 8.334,64 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: L'Oreal +2,41 %, Pernod Ricard +2,07 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,45 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,79 %, Thales -2,60 %, Publicis Groupe -2,13 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.149,82 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: Alfa Laval +1,74 %, Sandvik +0,92 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,49 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,59 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,45 %, SSAB Registered (A) -1,28 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.170,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +4,08 %, Piraeus Port Authority +2,23 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,74 %

Flop-Werte: Jumbo -1,29 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,26 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,11 %